35-летняя певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" ошеломила философскими мыслями под пикантным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе "горячей ковбойши".

Татьяна застыла в шаге, удаляясь от камеры, и кинула озорной взгляд через плечо. На ней было белое мини-платье, приспущенное на плечи, джинсовый корсет с коричневым поясом, ковбойские сапожки и, конечно же, шляпа.

Белокурая красотка впечатлила пышными формами и стройными ножками.

"Самое тяжелое в жизни для многих - это признаться, когда мы неправы.😔Но с этого надо просто извлекать уроки. Всегда оглядываюсь назад и смотрю на результат. И делаю работу над ошибками ❌ Делать больше. Быть проще. Быть полезной. И никогда не прекращать движение. Это мой девиз! А что самое сложно для тебя в отношениях с людьми?", - поделилась Котова в подписи, дав совет своим подписчикам.

Пользователи кинулись комментировать увиденное и обсуждать откровение Татьяны:

"Полностью согласна. ❤️"

"Обожаю этот образ🔥"

"Вот за что я вас люблю читать, так это за ваши хорошие мысли 😻"

"Вот Золотые слова вы сейчас написали"

"Красивая какая😍😍😍"

"Вы просто великолепно выглядите, фотография получилась очень красивая"

"Красота! Жалко что снова архивное!"

Ранее мы сообщали, Котова в коротком топике и спортивных штанах заставила публику краснеть, глядя на ее аппетитные прелести.

«Вы как всегда просто шикарно выглядите, фото просто супер», «Какая у тебя шикарная фигура, я восхищаюсь тобой», «От тебя конечно просто невозможно оторвать глаза», - отреагировали довольные фанаты.

Напомним, длинноногая звезда "ВИА Гры" разлеглась в кровати в чем мать родила: "Не можешь уснуть?".

Также Politeka писала, что раскрепощенная экс-ВИА Гра вспомнила детство и засмущала узелком на бюсте: "Хуторянка".