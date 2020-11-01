Українська співачка Надія Мейхер, зірка шоу "Танці з зірками", зворушила піснею про кохання

Як повідомляє Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в "Instagram" відео, на якому співає в студії. Колишня учасниця групи " ВІА Гра "виконала романс" долю свою дякую", написаний Оленою Кіпер (щоб подивитися, скрольте вниз).

У ролику Надія Мейхер-Грановська відображена в обтягуючій чорній сукні перед стійкою з мікрофоном, вона заворожено співає і розгойдується в такт музиці, раз у раз млосно закриваючи очі. У дзеркалі за її спиною відображаються чоловіки-музиканти, які грають для співачки.

"Я не Свята, просто я люблю", - йдеться в композиції. Сама Надія в описі до ролика звернулася до своїх шанувальників: «Романс»долю свою дякую". Чи Любите ви романси, як люблю їх я 😉? В якому музичному стилі подобається як я співаю?".

Користувачі соціальної мережі поділилися своїми враженнями від вокалу зірки в коментарях:

"🖤Надія!!! Люблю вашу творчість)) ви яскрава, харизматична, цікава🤗 ✨"; "клас! Романси вам йдуть... Ви так в них розкриваєтеся.. 👍 👍 👍 🌹 "; "Мурашки по шкірі😍 💐 💐 💐"; " дуже красиво і легко💋"; " взагалі не любитель романсів я, але у вашому виконанні-це просто бомба!!! Ви велика розумниця! Дякую за вашу творчість!"; "Красива, талановита, ніжна, розумна, ще й романси... Ви наповнена людина, і це так прекрасно 🔥 🔥 🔥 👍 ви мені подобаєтеся 100%".

Варто відзначити, що в останньому ефірі "Танців з зірками" Надія Мейхер зганьбилася скандалом з Катериною Кухар і низькими оцінками суддів.

Нагадаємо, що Надя Мейхер після ганьби на "Танцях з зірками" змінила партнера, Дімопулос буде в захваті « " Хана паркету»

Як повідомляла Politeka, томна Мейхер розмріялася про нового партнера на" Танцях з зірками "і полонила привабливою позою:"Богиня".

Також Politeka писала, що зганьбилася Мейхер зірвала образу на Кухар з "Танців з зірками»: " потрібно ще рости і рости".