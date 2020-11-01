Українська співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA заінтригувала новим образом
Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, анонсуючи свій черговий шедевр.
У кадрі пишнотіла Зарицька постала в сірій сукні, приспущеній на плечі. Обличчя артистки було по-особливому загримоване: білий орнамент і помаранчеві тіні створили неповторний візерунок.
Крім того привертає увагу й зачіска співачки: частина волосся була заплетена в косичку, а частина розпущена й трохи скуйовджена, кілька локонів впали їй на очі.
"Магія близько", - підписала знімок Олександра.
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Користувачі кинулися коментувати, смакуючи подію:
"Няшка!💖🔥😍😃👏🌹🌹🌹"
"Дуже красива!)))) 🔥💐"
"Просто вауууу❤️❤️❤️❤️❤️любимка"
"Як красиво!🔥 ви богиня 🌹 🌹 🌹 "
Раніше ми повідомляли, Зарицька приголомшила кадрами зі зйомок в ролі нареченої. Торік KAZKA презентувала нову пісню, а восени цього року випустила відеокліп на композицію "Мало".
Тоді група зазначила, що посил пісні досить простий: "Протягом життя ми високо злітаємо, глибоко пірнаємо, шукаємо смисли, а все заради того, щоб сказати найважливішій людині: "мені тебе так мало-мало". Любов безмежна і всеосяжна в новому чуттєвому треку "Мало".
На кадрах Зарицька перевтілилася в кинуту, ображену жінку на весіллі свого коханого, який вибрав іншу. Дівчина люто розбиває весільний торт, б'є посуд, зриває з себе фату і роздумує про невдале кохання.
Головна героїня намагається представити себе поруч з коханою людиною, але розуміє, що їй цього мало. Все навколо здається таким надуманим і помилковим, а вона хотіла б вибрати для себе щось інше - те, що не вміщається в звичні, застарілі рамки.
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