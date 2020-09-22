Солистка группы KAZKA, известная украинская певица Александра Зарицкая, показала себя в непривычном образе
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала фото, на котором предстала с ярким макияжем. Девушка нарисовала себе глаза белым карандашом. На голову она повязала платок, который красиво украсил ее роскошные волосы. Зарицкая смотрела в кадр, не выказывая никаких эмоций. Стоит отметить, что артистка сильно похудела, ее лицо выглядит невероятно красивым и изменившимся.
«Немного измученная, но с ярким платком и хорошими новостями. Уже завтра сможем анонсировать кое-что магическое, могу сказать только, что скоро мир KAZKA станет еще больше. Есть мысли, что это может быть?», - заинтриговала Зарицкая.
За 40 минут пост звезды собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных комплиментов.
«Ты просто космос», «Возможно KAZKA идет в бьюти и запускает собственную линию теней для глаз», «Есть вариантик))», «Новый альбом)», «Клип на песню мало? Или же этот зажигательный хит?», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Александра Зарицкая показала себя в непривычном образе. Певица предстала в домашнем халате без макияжа. Волосы артистка собрала в хвост, акцентировав внимание на полноватом лице.
Напомним, что Александра Зарицкая вскружила голову роскошным праздничным видом: «Сказочная фея».
А еще Politeka писала, что Александра Зарицкая вскружила голову новым образом и постройневшей фигурой: хороша чертовка.
Также Politeka сообщала, что Александра Зарицкая без одежды показала себя крупным планом: «Невозможно не любить».