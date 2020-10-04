Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила дерзким видео

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео в режиме бумеранг. Красотка была очень стильно одета: она сделала две игривые косички и надела модную понамку черного цвета. Зарицкая решила добавить пикантности своему блогу и поиграла с язычком на камеру. Стоит отметить, что солистка KAZKA не стесняется быть откровенной и соблазнительной.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая показала себя в естественном виде, забыв надеть одежду. Красотка рассказала поклонникам, что очень любит теплую осень и осенние цвета. Девушка традиционно сфотографировала себя крупным планом, сделав акцент на своем красивом личике. На звезде было минимум косметики, что сделало ее образ очень свежим и естественным.

Кроме этого, не так давно Зарицкая позировала в весьма стильном образе, примеряв модную осеннюю кепку. Певица распустила волосы, дополнив образ сказочным необычным макияжем. Особенное внимание привлекли ресницы, которые были нарощены необычным способом.

Александре Зарицкой 28 лет. Она стала известной после прорыва группы KAZKA. До этого звезда участвовала в проекте «Голос» и «Х-фактор». Александра – обладательница пышных форм, что нисколько не смущает звезду. Правда, в последнее время стало заметно, что Зарицкая похудела.

Напомним, что Александра Зарицкая в халате и без макияжа огорошила домашним видом: "Где Сашка красится?".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая восхитила новой внешностью, звезду не узнать: «Ты просто космос».

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая вскружила голову новым образом и постройневшей фигурой: хороша чертовка.