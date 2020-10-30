Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась красотой, нарядившись в яркий наряд и «постреляв глазами»

Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Как вам мой образ на Halloween?» - коротко говорится в сообщении.

На фотографии видно, что Зарицкая нарядилась в яркое платье, дополнив его бросающейся в глаза прической и макияжем. При этом звезда элегантно «постреляла глазами» на камеру.

«Невероятно», «Саша, ты непревзойденная», «это пожар», «вау, тебе очень идет», «чудесный вид», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала неожиданные кадры со съемок клипа

На кадре певица стоит на сцене с синтезатором в руках. На знаменитости – красный шелковый костюм, подчеркивающий внушительные формы исполнтельницы, волосы девушки распущены.

"Як би мені хотілося припасти тобі до душі 💔🥀 І щоб наш кліп МАЛО припав вам до душі", – подписала кадр Александра.

Фанаты неоднозначно восприняли этот пост певицы. Некоторые хвалят девушку, другие говорят, что клип им не понравился.

Напомним, романтичная солистка KAZKA в красном шелке заставила мужские сердца биться чаще.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA с игривыми косичками пошалила язычком на камеру: девушка без комплексов.

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