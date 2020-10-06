Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась фото в шелках

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала новый снимок у себя в Инстаграм.

«Красный то любовь ... У меня все наоборот, романтическое настроение предстает не весной, а только как листья начинают падать, и люди получают из своих гардеробов модные тренчи и шарфики 🍁 И осень этого года такая ласковая, нежная, гуляй себе целыми днями, только и успевай менять тренчи», - написала она.

На опубликованном фото артистка запечатлена красном шелковом халате, расшитом зеленым бисером и пайетками.

Волосы певицы уложены волнами. А естественную красоту подчеркивает макияж с акцентом на глаза..

Александра Зарицкая просто ошеломила ярким образом. Пользователи Сети засыпали артистку комплиментами.

«Какие красивые волосы, губы, глаза, ну короче всё», «Богиня», «Невероятно шикарная», «Сашааа», «Очень красивая», "Ты очень красивая", «Красотка», - пишут в комментариях восторженные фолловеры.

Напомним, что Александра Зарицкая в халате и без макияжа огорошила домашним видом: "Где Сашка красится?".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая восхитила новой внешностью, звезду не узнать: «Ты просто космос».

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая вскружила голову новым образом и постройневшей фигурой: хороша чертовка.