Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA заинтриговала новым образом
Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, анонсируя свой очередной шедевр.
В кадре пышнотелая Зарицкая предстала в сером платье, приспущенном на плечи. Лицо артистки было по-особенному загримировано: белый орнамент и оранжевые тени создали неповторимый узор.
Кроме того привлекает внимание и прическа певицы: часть волос были заплетены в косичку, а часть распущены и немного взъерошены, несколько локонов упали ей на глаза.
"Магия близко", - подписала снимок Александра.
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Пользователи кинулись комментировать, предвкушая событие:
"Няшка!💖🔥😍😃👏🌹🌹🌹"
"Очень красивая!)))) 🔥💐"
"Просто вауууу❤️❤️❤️❤️❤️любимка"
"Как красиво!🔥 вы богиня🌹🌹🌹"
Ранее мы сообщали, Зарицкая обескуражила кадрами со съемок в роли невесты. В прошлом году KAZKA презентовала новую песню, а нынешней осенью выпустила видеоклип на композицию "Мало".
Тогда группа отметила, что посыл песни довольно прост: "В течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшему человеку: "Мне тебя так мало-мало". Любовь безграничная и всеобъемлющая в новом чувственном треке "Мало".
На кадрах Зарицкая перевоплотилась в брошенную, обиженную женщину на свадьбе своего возлюбленного, который выбрал другую. Девушка яростно разбивает свадебный торт, бьет посуду, срывает с себя фату и раздумывает о неудачной любви.
Главная героиня пытается представить себя рядом с любимым человеком, но понимает, что ей этого мало. Все вокруг кажется таким надуманным и ложным, а она хотела бы выбрать для себя что-то другое - то, что не вмещается в привычные, устаревшие рамки.
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