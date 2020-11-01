Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA заинтриговала новым образом

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, анонсируя свой очередной шедевр.

В кадре пышнотелая Зарицкая предстала в сером платье, приспущенном на плечи. Лицо артистки было по-особенному загримировано: белый орнамент и оранжевые тени создали неповторимый узор.

Кроме того привлекает внимание и прическа певицы: часть волос были заплетены в косичку, а часть распущены и немного взъерошены, несколько локонов упали ей на глаза.

"Магия близко", - подписала снимок Александра.

Пользователи кинулись комментировать, предвкушая событие:

"Няшка!💖🔥😍😃👏🌹🌹🌹"

"Очень красивая!)))) 🔥💐"

"Просто вауууу❤️❤️❤️❤️❤️любимка"

"Как красиво!🔥 вы богиня🌹🌹🌹"

Ранее мы сообщали, Зарицкая обескуражила кадрами со съемок в роли невесты. В прошлом году KAZKA презентовала новую песню, а нынешней осенью выпустила видеоклип на композицию "Мало".

Тогда группа отметила, что посыл песни довольно прост: "В течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшему человеку: "Мне тебя так мало-мало". Любовь безграничная и всеобъемлющая в новом чувственном треке "Мало".

На кадрах Зарицкая перевоплотилась в брошенную, обиженную женщину на свадьбе своего возлюбленного, который выбрал другую. Девушка яростно разбивает свадебный торт, бьет посуду, срывает с себя фату и раздумывает о неудачной любви.

Главная героиня пытается представить себя рядом с любимым человеком, но понимает, что ей этого мало. Все вокруг кажется таким надуманным и ложным, а она хотела бы выбрать для себя что-то другое - то, что не вмещается в привычные, устаревшие рамки.

Напомним, романтичная солистка KAZKA в красном шелке заставила мужские сердца биться чаще.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA с игривыми косичками пошалила язычком на камеру: девушка без комплексов.

Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA восхитила новой внешностью, звезду не узнать: «Ты просто космос».