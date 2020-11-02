Тіна Кароль і Ані Лорак здалися разом, захопивши фанатів

На фото Лорак була в світлій сукні з декольте і чокером на шиї. Поруч можна побачити Кароль, яка цього разу позувала в чорній сукні з ще глибше декольте. Красуні обіймалися, тримаючи за талію один одного, і посміхалися на камеру. Знімок вийшов дуже світлим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше сотні лайків і написали коментарі:

"Господи, неймовірно", "яка краса", "Супер", "дитинко, мене не зупинити при вигляді чарівних постів)", "Тіну не впізнати", "взагалі просто прекрасно", "Оу, лялечки", "це шикарно", "не можу з них звести очей", " які у них гарні очі....",

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила добіркою кадрів з репетицій свого концерту.

Так, на різних фан-акаунтах можна зустріти багато яскравих кадрів, одне з відео чимало подражнило мережу. Справа в тому, що в ролику була показана нова «фішка» Тіни: під час виконання пісні «Вабіті-Бавіті» вона влаштовує пікантний танець, в якому повинна як би спокусити двох чоловіків.

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Також Politeka повідомляла, що Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, дізнатися можна насилу



