Юрий Горбунов показал, как они с Тиной Кароль выглядели в самом первом сезоне шоу «Танці з зірками»
Популярный украинский телеведущий поделился архивным кадром в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото можно увидеть их с Тиной на паркете полюбившегося многим шоу. Однако сделан кадр не во время одного из прошлых эфиров, а еще 14 лет назад. Стоит отметить, что сам ведущий на фото выглядит почти неизменившимся, а вот Кароль смотрится заметно моложе.
«14 лет назад! Танці з зірками 1 сезон! Мы не изменились!», - подписал фото Горбунов.
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Его поклонники рассказали, согласны ли они с таким мнением.
«Юра, года идут, а ты и твоя шапка на голове - не меняются», «Когда уже Вы с Тиной станцуете на легендарном паркете?», «Смотрела тогда...было лет 12 и смотрю сейчас вы шикарные», «Даже и не состарились! Всегда молодые и красивые!», «Пора на пенсию», - пишут украинцы в комментариях.
Ранее мы писали, что Кароль ошеломила своим видом в новом выпуске даже Юрия Горбунова, с которым вместе ведет шоу.
Кароль вела девятый эфир в белом платье с глубоким декольте, прозрачным корсетом и разрезом спереди.
К такому платью подобрали красные туфли со стразами и открытыми пальцами.
Напомним, Кароль вышла на сцену без лифчика, такой красоты "Квартал 95" еще не видел: "Богиня в деле".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся, на «Танцях з зірками» выдали интригу: «Жду Даника».
Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу".