Російська співачка, актриса і телеведуча Анна Семенович вирушила на ферму і блиснула своїм бюстом перед коровою

Як відомо, Анна Семенович є володаркою пишних форм, які стали візитівкою співачки. Артистка завжди гордо підкреслює свої великі груди, які, до всього іншого, іменує подарунком матері природи. Також відомо, що апетитні форми знаменитості нікого не залишають байдужими, вони привертають погляди, як чоловіків, так і жінок, передає Politeka.net.

Так, у своєму Інтаграм-акаунті Семенович оприлюднило нове фото, зроблене на фермі. На ньому вона покрасувалася на тлі корів.

Красуня одягалася в костюм молочного кольору, розстебнула всі гудзики і за традицією козирнула пишним бюстом в чорному топі. На голову Семенович пов'язала бандану.

"Я міський житель і ніколи не була в селі , в дитинстві заздрила дітям , які влітку гостювали у бабусі в селі . Вони приїжджали засмаглі,міцні і з палаючими очима розповідали про свої пригоди 💥»,- зізналася Анна своїм фанатам.

Користувачі мережі тут же почали коментувати новий знімок.

"От би бика подоїти", "Новий бойфренд", - пишуть вони.

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