Популярная российская актриса Анна Семенович закатила пир, едва оправилась после опасной болезни

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила кадры роскошного застолья на своей странице в сосети "Инстаграм". Она сфотографировалсь на курорте в Сочи, позировав в синей тунике с узорами в виде кружочков и зеркальных очках. Анна Семенович пошалила на террасе отеля, посветив своими роскошными ногами. На одном из снимков звезда высоко задрала босую ногу и поставила ее на стол, при этом полы распахнулись, открыв пикантный вид. На другом фото актриса с ногами запрыгнула на диван и в таком положении начала есть морские деликатесы, от которых просто ломился стол.

В описании Семенович призналась, что недавно переболела и теперь по новому смотрит на окружающий мир. Пользуясь случаем, она и закатила веселый праздник с морепродуктами.

"Девичник начинается 😂😅 Чем он закончится не знает никто , ваши варианты?", - написала знаменитость. - "После болезни я многое переоценила и это чудесно, жизнь заиграла новыми красками. Цените каждое мгновение, ведь оно больше не повториться 😘❤️❤️.

Пользователи социальной сети в комментариях высказали свое мнение о курортном образе Анны Семенович и ее девичнике:

"Я тоже так хочу))))"; "Анютку замуж отдаём? 👍🔥"; "После какой болезни??? Аня на этом не пиарятся😒"; "туника сглазиками 🧿🧿 супер 👍👍 полная защита 💯😀"; "Очень хочу с вашей груди покушать тортик😀"; "Приедут мужики и станет ещё веселее...)😂"; "Сама ест, подружек даже не дождалась!!!!😉"; "Вкусно красиво"; "Такой бы столик каждому! Вкуууусно, сил нет)".

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