Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович отправилась на ферму и блеснула своим бюстом перед коровой

Как известно, Анна Семенович является обладательницей пышных форм, которые стали визиткой певицы. Артистка всегда гордо подчеркивает свою большую грудь, которую, ко всему прочему, именует подарком матери природы. Также известно, что аппетитные формы знаменитости никого не оставляют равнодушными, они привлекают взоры, как мужчин, так и женщин, передает Politeka.net.

Так, в своем Интаграм-аккаунте Семенович обнародовало новое фото, сделанное на ферме. На нем она покрасовалась на фоне коров.

Красотка облачилась в костюм молочного цвета, расстегнула все пуговицы и по традиции козырнула пышным бюстом в черном топе. На голову Семенович повязала бандану.

«Я городской житель и никогда не была в деревне , в детстве завидовала детям , которые летом гостили у бабушки в деревне . Они приезжали загорелые ,крепкие и с горящими глазами рассказывали про свои приключения 💥»,- призналась Анна своим фанатам.

Пользователи сети тут же принялись комментировать новый снимок.

"Вот бы быка подоить", "Новый бойфренд", - пишут они.

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