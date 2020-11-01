Санта Дімопулос заінтригувала зміною амплуа і партнера на паркеті шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, 33-річна українська співачка, екс-ВІА Гра опублікувала яскраве фото в своєму мікроблозі в Instagram, яке доповнила інтригуючою заявою.

Так, Дімопулос постала в одному з попередніх образів для шоу - Кармен. На гарячій брюнетці сверхвідверте плаття зі вставками з сіточки й божевільним декольте та ще й зі спокусливим розрізом.

Дівчина відкрила завісу над наступним, "хеллоуїнським " ефіром. За її словами, глядачів чекає щось особливе.

"Дуже страшне... ні! Дуже пристрасне кіно 🖤 я обожнюю перевтілюватися: для мене це спосіб вийти за рамки звичних уявлень про себе і бути кимось зовсім іншим, тим, ким ти не є у своїй повсякденності. Мій Хеллоуїн - саме про це: про можливість побути кимось новим і незвичним. Рольова гра з переодяганнями, де ролі змінюються несподівано 😜 і в цей раз в "Танцях з зірками" - Хеллоуїн 🎃 і дійсно - ролі змінюються! І не тільки ролі: ми змінюємося партнерами! Я танцюю з @kyryll_v і це буде дуже цікаво🌪 Для мене це дуже крута зміна: за тиждень потрібно звикнути до нової людини, відчути її, пізнати її сильні та слабкі сторони. І... навчитися на нього падати 😅 загалом, виходжу зі свого амплуа. Міняю партнера. Міняю себе", - йдеться в повідомленні. Сната буде танцювати з Кирилом Власюком, партнером співачки та своєї головної конкурентки Надії Мейхер.

Користувачі кинулися коментувати побачене і бажати Санте удачі:

"Топ образ !!!!!!!!! Просто perfection 🔥"

"Зміни-це завжди здорово! Це виклик щоб вирости, порівняти і оцінити.👍😘"

"А я сподівалася, що партнером буде Діма Жук😏"

"Кармен🔥"

"Шикарна🔥 🔥 🔥 👍 👍Удачі Вам 🙏"

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.