Санта Димопулос заинтриговала сменой амплуа и партнера на паркете шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, 33-летняя украинская певица, экс-ВИА Гра опубликовала яркое фото в своем микроблоге в Инстаграм, которое дополнила интригующим заявлением.

Так, Димопулос предстала в одном из предыдущих образов для шоу - Кармэн. На горячей брюнетке сверхоткровенное платье со вставками из сеточки и безумным декольте да еще и с соблазнительным разрезом.

Девушка приоткрыла завесу над следующим, "хэллоуинским" эфиром. По ее словам, зрителей ждет нечто особенное.

"Очень страшное... нет! Очень Страстное кино 🖤 Я обожаю перевоплощаться: для меня это способ выйти за рамки привычных представлений о себе и быть кем-то совершенно другим, тем, кем ты не являешься в своей повседневности.

Мой Хэллоуин - именно об этом: о возможности побыть кем-то новым и непривычным. Ролевая игра с переодеваниями, где роли меняются неожиданно 😜 И в этот раз в «Танцах со звёздами» - Хэллоуин 🎃 И действительно - роли меняются! И не только роли: мы меняемся партнёрами! Я танцую с @kyryll_v и это будет очень интересно🌪 Для меня это очень крутая перемена: за неделю нужно привыкнуть к новому человеку, почувствовать его, узнать его сильные и слабые стороны. И... научиться на него падать 😅 В общем, выхожу из своего амплуа. Меняю партнёра. Меняю себя", - говорится в сообщении. Санта будет танцевать с Кириллом Власюком, партнером певицы и своей главной конкурентки Надежды Мейхер.

Пользователи кинулись комментировать увиденное и желать Санте удачи:

"Топ образ !!!!!!!!! Просто perfection 🔥"

"Перемены - это всегда здорово! Это вызов чтобы вырасти, сравнить и оценить.👍😘"

"А я надеялась,что партнером будет Дима Жук😏"

"Кармэн🔥"

"Шикарна🔥🔥🔥👍👍Удачи Вам 🙏"

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.