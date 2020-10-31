Известная певица Санта Димопулос, которая является фавориткой судей в шоу "Танці з зірками", решилась на личные откровения

В интервью "Таблоид" артистка открыла секреты и даже разрешила «заглянуть» к себе в спальню.

Экс-солистка «ВИА Гры», как известно, замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. Недавно она родила ему дочь. Также у девушки есть сын от первого брака.

По словам Санты, самое большое ее достижение в жизни – это ее дети. С мужем на двоих у них пятеро детей. Из интервью становится понятным, что для певицы очень важна ее семья. Она отмечает, что самые счастливые моменты ее жизни связаны с детьми и семьей. Ее самое любимое слово – это «любовь».

Приоткрыла завесу Димопулос и про интимную жизнь. По словам артистки, самый лучший поцелуй у нее был с ее мужем. Когда журналист спросил про количество интимной близости в ее жизни, звезда без стеснения ответила

«Хотелось бы чаще. Жду окончания "Танцев ..."!», - заявила Санта.

Кроме этого, Санта рассказала, что запрещает себе есть сладости. А вот обойтись в своей жизни она не может без телефона.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос позировала в шикарном красном платье с большим декольте. Красотка свела с ума поклонников жарким видом.

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.