Українська співачка MARUV вразила шанувальників, виконавши жаркий танець в образі Вєрки Сердючки

Знімок був опублікований в Instagram, розповідає Politeka.

"Цей великий ферійний" Ліпсінк-баттл " від MARUV та Юрія Ткача. Артисти спародіювали Вєрку Сердючку і її хіт» зібен-зібен, ай Лю-Лю", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Ткач і MARUV виконують запальні і спекотні танці в образі культової виконавиці.

"Нарешті MARUV хоч якось одягли" « "Юрчик кращий«,» Ткач – це відпад«,» MARUV – це вогонь«,» на Поплавського схожі«,» просто бомба", - пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала своє нове альтер его, яке виявилося фатальною красунею в томному образі

На знімках, зроблених при незвичайному червоному підсвічуванні, MARUV позує в пікантній напівпрозорій чорній блузці з глибоким декольте. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свої пишні форми, виставляючи їх прямо на камеру.

Доповнюють образ красуні модний чокер з сяючими кристалами і яскравий макіяж. Завдяки поряд співачки й червоному підсвічуванню всі фото виглядають дуже томними й загадковими.

Нагадавши, MARUV в мокрому купальнику засвітила принади, побешкетувавши в вируючій воді.

Як повідомляла Politeka, MARUV в латексі і ланцюгах переплюнула саму себе, приголомшивши новим відвертим відео.

Також Politeka писала, що MARUV в латексі і прозорому костюмі розставила ноги до непристойності, засвітивши злачні місця: кадри зухвалості.