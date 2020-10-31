Українська співачка MARUV вразила шанувальників, виконавши жаркий танець в образі Вєрки Сердючки
Знімок був опублікований в Instagram, розповідає Politeka.
"Цей великий ферійний" Ліпсінк-баттл " від MARUV та Юрія Ткача. Артисти спародіювали Вєрку Сердючку і її хіт» зібен-зібен, ай Лю-Лю", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Ткач і MARUV виконують запальні і спекотні танці в образі культової виконавиці.
"Нарешті MARUV хоч якось одягли" « "Юрчик кращий«,» Ткач – це відпад«,» MARUV – це вогонь«,» на Поплавського схожі«,» просто бомба", - пишуть користувачі.
"Тато за все заплатив": зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на зізнання
В Україні з'являться нові гроші з другого листопада: в НБУ роз'яснили важливі нюанси
Українка з 9-м розміром бюсту вип'ятила гігантське декольте в безсоромній позі: "Прекрасний вид, щоб прокинутися"
Розбитна Пугачова в джинсах плюнула на сором і дозволила собі зайвого: "Без ліфчика, жах"
До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала своє нове альтер его, яке виявилося фатальною красунею в томному образі
На знімках, зроблених при незвичайному червоному підсвічуванні, MARUV позує в пікантній напівпрозорій чорній блузці з глибоким декольте. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свої пишні форми, виставляючи їх прямо на камеру.
Доповнюють образ красуні модний чокер з сяючими кристалами і яскравий макіяж. Завдяки поряд співачки й червоному підсвічуванню всі фото виглядають дуже томними й загадковими.
Нагадавши, MARUV в мокрому купальнику засвітила принади, побешкетувавши в вируючій воді.
Як повідомляла Politeka, MARUV в латексі і ланцюгах переплюнула саму себе, приголомшивши новим відвертим відео.
Також Politeka писала, що MARUV в латексі і прозорому костюмі розставила ноги до непристойності, засвітивши злачні місця: кадри зухвалості.