Украинская певица MARUV похвасталась безупречными изгибами, нарядившись в чулки с боди

Кадры знаменитость выбросила у себя в TikTok, передает Politeka.

Так, красотка сперва позирует в оверсайз штанах и кофте. После того, как она подбрасывает кроссовки, после чего MARUV предстает в элегантном боди и чулках, демонстрируя изгибы в разных позах.

Несмотря на то, что кадры певица никак не подписала, ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Зажигалочка», «икона. Лучшая красотка просто. Вид огонь», «как всегда – пипец крутая», «ты классная», «безупречный вид», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, показала свое новое альтер эго, которое оказалось роковой красоткой в томном образе

На снимках, сделанных при необычной красной подсветке, MARUV позирует в пикантной полупрозрачной черной блузке с глубоким декольте. Певица совершенно не стесняется демонстрировать свои пышные формы, выставляя их прямо на камеру.

Дополняют образ красотки модный чокер с сияющими кристаллами и яркий макияж. Благодаря наряду певицы и красной подсветке все фото выглядят очень томными и загадочными.

Напомним, MARUV в мокром купальнике засветила прелести, пошалив в бурлящей воде.

Как сообщала Politeka, MARUV в латексе и цепях переплюнула саму себя, огорошив новым откровенным видео.

Также Politeka писала, что MARUV в латексе и прозрачном костюме расставила ноги до неприличия, засветив злачные места: кадры дерзости.