Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, устроила зажигательный танец на камеру в латексном наряде

Кадрами красотка поделилась в Instagram, передает Politeka.

«Maria» скоро будет. А вы ждете ее?» - говорится в сообщении.

Уточним, что Maria – это название новой песни певицы. На опубликованном ролике знаменитость в красном латексном наряде исполняет зажигательный танец, демонстрируя упругие формы с разных сторон.

«Жесть. А так хорошо начинала», «это отвал всего того, чего у меня и так нет», «вау, волшебная», «очень круто. Жду с нетерпением», «Талантливая, красивая, успешная», «это будет бомба», «Ух маруфка, огонь «, «очень и очень горячо», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до єтого, певица MARUV посветила безупречной фигурой, нарядившись в латекс.

Сперва знаменитость сфотографировалась вместе со своей командой прямо во время выступления. Полупрозрачная ткань буквально оголяла ее прелести.

Также MARUV выбросила в сеть кадр, на котором она уже в другой, латексной одежде показывает безупречную форму во весь рост. Дополнить образ певица решила при помощи эффектного макияжа и прически.

Однако поклонников певица избавила от возможности высказать слова восхищения – фотографиями красотка поделилась в Сторис.

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