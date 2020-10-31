Украинская певица MARUV впечатлила поклонников, исполнив жаркий танец в образе Верки Сердючки
Снимок был опубликован в Instagram, рассказывает Politeka.
«Этот большой феричний «Липсинк-баттл» от MARUV та Юрія Ткача. Артисты спародировали Верку Сердючку и ее хит «Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю», - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Ткач и MARUV исполняют зажигательные и жаркие танцы в образе культовой исполнительницы.
«Наконец-то MARUV Хоть как-то одели», «Юрчик лучший», «Ткач – это отпад», «MARUV – это огонь», «на Поплавского похожи», «просто бомба», - пишут пользователи.
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До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, показала свое новое альтер эго, которое оказалось роковой красоткой в томном образе
На снимках, сделанных при необычной красной подсветке, MARUV позирует в пикантной полупрозрачной черной блузке с глубоким декольте. Певица совершенно не стесняется демонстрировать свои пышные формы, выставляя их прямо на камеру.
Дополняют образ красотки модный чокер с сияющими кристаллами и яркий макияж. Благодаря наряду певицы и красной подсветке все фото выглядят очень томными и загадочными.
Напомним, MARUV в мокром купальнике засветила прелести, пошалив в бурлящей воде.
Как сообщала Politeka, MARUV в латексе и цепях переплюнула саму себя, огорошив новым откровенным видео.
Также Politeka писала, что MARUV в латексе и прозрачном костюме расставила ноги до неприличия, засветив злачные места: кадры дерзости.