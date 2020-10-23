Украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, похвасталась безупречной фигурой в латексном наряде
Снимки красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.
На первых кадрах знаменитость запечатлена со своей группой во время выступления. Как можно заметить, полупрозрачный наряд максимально подчеркивал ее и без того роскошную фигуру.
Кроме того, MARUV поделилась фотографией, где она в латексном облегающем костюме эффектно выгнулась, засветив злачные места.
Однако поклонников певица избавила от возможности высказать слова восхищения – фотографиями красотка поделилась в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что легендарная звезда украинской эстрады MARUV посветила безупречной фигурой в латексном наряде.
На опубликованной фотографии MARUV позирует в полупрозрачном красном наряде, излучая женственность и красоту. Рядом с ней стоит ее подруга, а обе женщины выглядят достаточно довольно.
Фотография была сделана, как можно заметить, в гримерке знаменитости. Лицо MARUV решила прикрыть при помощи больших очков.
Уточним, что и этой фотографией красотка поделилась в Сторис, отказав фанатам в возможности прокомментировать красоту.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото
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