Украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, похвасталась безупречной фигурой в латексном наряде

Снимки красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

На первых кадрах знаменитость запечатлена со своей группой во время выступления. Как можно заметить, полупрозрачный наряд максимально подчеркивал ее и без того роскошную фигуру.

Кроме того, MARUV поделилась фотографией, где она в латексном облегающем костюме эффектно выгнулась, засветив злачные места.

Однако поклонников певица избавила от возможности высказать слова восхищения – фотографиями красотка поделилась в Сторис.

До этого мы рассказывали, что легендарная звезда украинской эстрады MARUV посветила безупречной фигурой в латексном наряде.

На опубликованной фотографии MARUV позирует в полупрозрачном красном наряде, излучая женственность и красоту. Рядом с ней стоит ее подруга, а обе женщины выглядят достаточно довольно.

Фотография была сделана, как можно заметить, в гримерке знаменитости. Лицо MARUV решила прикрыть при помощи больших очков.

Уточним, что и этой фотографией красотка поделилась в Сторис, отказав фанатам в возможности прокомментировать красоту.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото

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