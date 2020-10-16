Украинская певица MARUV похвасталась невероятной фигурой в «дырявом» купальнике во время игрищ в джакузи

Снимки красотка опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Королева джакузи. Все!» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах MARUV расставила руки, демонстрируя фигуру во всей красе На других снимках певица уже лежа в джакузи, улыбаясь на камеру.

Еще на одном снимке певица решила изогнуться максимально, эффектно показывая "дары природы".

Однако поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать о своей фигуре, поделившись кадрами в Stories.

До этого мы рассказывали, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала перед публикой в новом соблазнительном образе.

Вот и сейчас исполнительница потрясла провокационным образом на новом снимке, который Анна разместила у себя в Инстаграм.

На фотографии MARUV оделась в черный обтягивающий наряд, из-за которого взгляд фанатов поневоле задерживается на крутых бедрах певицы. Полупрозрачная блузка позволяет оценить ажурный лифчик Анны, не скрывающий аппетитную высокую грудь.

Кроме того, на знаменитости черная шляпка с вуалью, натянутая так глубоко, что глаза певицы скрыты.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России

Также Рoliteka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть