Украинская певица MARUV похвасталась невероятной фигурой в «дырявом» купальнике во время игрищ в джакузи
Снимки красотка опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.
«Королева джакузи. Все!» - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах MARUV расставила руки, демонстрируя фигуру во всей красе На других снимках певица уже лежа в джакузи, улыбаясь на камеру.
Еще на одном снимке певица решила изогнуться максимально, эффектно показывая "дары природы".
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Однако поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать о своей фигуре, поделившись кадрами в Stories.
До этого мы рассказывали, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала перед публикой в новом соблазнительном образе.
Вот и сейчас исполнительница потрясла провокационным образом на новом снимке, который Анна разместила у себя в Инстаграм.
На фотографии MARUV оделась в черный обтягивающий наряд, из-за которого взгляд фанатов поневоле задерживается на крутых бедрах певицы. Полупрозрачная блузка позволяет оценить ажурный лифчик Анны, не скрывающий аппетитную высокую грудь.
Кроме того, на знаменитости черная шляпка с вуалью, натянутая так глубоко, что глаза певицы скрыты.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России
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