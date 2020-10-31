Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, яка є колишнім чоловіком співачки Ані Лорак, показався в оточенні нової пасії

Знімок був опублікований в Instagram, передає Politeka.

"Як вам наш образ? Костюм тепер мій улюблений. І не тільки на Хеллоуїн», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Налчаджиоглу позує поруч з дівчиною, яка вбралася в топ з екстравагантним декольте і спідниці з вирізом.

"О так, стильно», «пара року», «дуже класні», "вау", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася стильним образом

Як відомо, після розставання з українською знаменитістю Ані Лорак Мурат обзавівся новою пасією.

Зараз бізнесмен перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом, і вона з Києва. Дівчина є активним користувачів Instagram, де регулярно викладає знімки, на яких намагається ефектно позувати на всіх фото і показувати себе в стильних образах.

Лілія вирішила похвалитися новим головним убором, який купила днями – невеликий капелюшком кавового кольору.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

Як повідомляла Politeka, задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "в оточенні чотирьох жінок і..."

Також Politeka писала, що нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася вигинами без штанів, Мурат в захваті: пікантні фото.