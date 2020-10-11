Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак похвасталась стильным образом

Как известно, после расставания с украинской знаменитостью Ани Лорак Мурат обзавелся новой пассией. Сейчас бизнесмен состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Девушка является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах, передает Politeka.net

Так, Лилия решила похвастаться новым головным убором, который купила на днях – небольшой шляпкой кофейного цвета. На фото девушка позировала за рулем автомобиля. Одета она была в повседневный стиль – джинсы, белую трикотажную блузку с глубоким вырезом, а поверх набросила черную кожаную куртку.

«Моя первая шляпа 👒Мне идёт?☺️», - просила она у своих знакомых.

Надо сказать, что головной убор удачно подошел Лилии и пользователи в сети ей об это сказали в комментариях.

«Ой, какая красивая девушка и шляпка», «Шляпа 💣 тебе все идёт🤷‍♂️ 😂», «Какая кокетливая шляпка!», «Супер», «Очень идет», - сообщили они.

До этого мы сообщали, что новая пассия Мурата Налжаджиоглу решила похвастаться поездкой, а заодно и сверкнула своей фигурой, вернее бюстом.

На фото Лилия попозировала на борту самолета. Она запечатлена сидя за столиком, который сервирован фруктами. Девушка с довольным видом держит в руке бокал шампанского.

Чтобы добавить пикантности кадру, она расстегнула жакет и засветила свою внушительную грудь, которая так и пытается выпрыгнуть из облегающего топа.

«Предстоят веселые выходные 🔥», - загадочно подписала снимок девушка.

Стоит напомнить, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после публикации доказательств разгульной жизни мужчины и громкого скандала.

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