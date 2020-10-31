Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, которая является бывшим мужем певицы Ани Лорак, показался в окружении новой пассии
Снимок был опубликован в Instagram, передает Politeka.
«Как вам наш образ? Костюм теперь мой любимый. И не только на Хэллоуин», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Налчаджиоглу позирует рядом с девушкой, которая нарядилась в топ с экстравагантным декольте и юбке с вырезом.
«О да, стильно», «пара года», «очень классные», «вау», - пишут пользователи сети.
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До этого мы рассказывали, что новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак похвасталась стильным образом
Как известно, после расставания с украинской знаменитостью Ани Лорак Мурат обзавелся новой пассией.
Сейчас бизнесмен состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Девушка является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах.
Лилия решила похвастаться новым головным убором, который купила на днях – небольшой шляпкой кофейного цвета.
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