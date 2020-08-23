Бывший муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу растрогал сеть семейным кадром
Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал свою мать, сестру и других родственников.
"Семья ❤️", - подписал фото Мурат, на котором впрочем отсутствуют его дочь и бывшая жена.
В кадре бизнесмен сидит на диване в окружении четырех женщин. Он и его родственницы тепло улыбаются в камеру.
Как известно, десяилетний брак Каролины и Мурата распался из-за измены последнего. Летом 2018 года появились слухи, что красавчик закрутил роман с моделью Яной Беляевой. Подтверждение не заставило себя долго ждать: папарацци застукали парочку в одном из ночных развлекательных заведений.
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После развода Лорак забрала их общую дочь Софию, однако все же позволяет девочке видется с отцом.
Пользователи кинулись обсуждать пост Мурата:
"Мои хорошие, мои родные!!!! Как рада видеть вас всех вместе!!! Муратик, Гонжа, мамочка и семья!!!! Это здорово вы все вместе!!! Гонжа, моя любимая сестра, а Мурат мой единственный сыночек - красавчик! Добра, удачи, радости, любви и всего самого наилучшего!!! Всегда ваша Светлана!!! ❤️"
"Твои глаза яркие🎉"
"Саме головне бажаю здоров'я, а щастя у вас вже є! ❤️ Така велика сім'я.😍😍😍"
Ранее мы сообщали, в одном из последних интервью Лорак рассказала о том, что ее 9-летняя дочь мечтает о братике.
«Она всегда получает огромное удовольствие, когда к нам приезжает ее двоюродный брат. Дочь с самого рождения хотела иметь братика. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает», - отметила Лорак.
Напомним, что счастливая Ани Лорак ошеломила видом рядом с дочкой в новом имидже: "Соню просто не узнать".
Также Politeka писала, что Ани Лорак с подросшей дочерью довела всех до слез, трогательные кадры: "Какая София...".