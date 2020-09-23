Фото молодой Ани Лорак произвело в сети фурор

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 41-летней певицы в Инстаграм, поделились редким восстановленным снимком, на котором звезду не узнать. В кадре предстала Каролина еще до развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу (с ним артистка прожила десять лет и официально рассталась зимой 2019 года).

Молодую Лорак, видимо, сняли сразу после концерта: артистка в легком сарафане с цветочным принтом, окруженная поклонницами и операторами, держала в руках букет оранжевых роз. Неожиданной изюминкой в наряде артистки стало отсутствие лифчика.

"Сможешь, если захочешь. Самое главное - это то, что у тебя есть большая мечта. Всё получится, если ты будешь верить в неё и стремиться к ней. И никогда не расставайся с мечтой. Что бы ни случилось. ♡", - так подписан кадр.

Взгляд привлекает свежее, еще нетронутое временем и "ботоксом" лицо Лорак. Публика уже и не вспомнит столь "девственную" красоту певицы. По слухам, она успела удалить комочки Биша, сделать нитевой лифтинг, увеличить губы и скулы, а также подкорректировать форму и кончик носа. Поговаривали даже о маммопластике.

Правда, по мнению пластических хирургов, никаких серьезных операций Лорак, скорее всего не делала.

"Проанализировав фото Ани Лорак разных годов, могу сказать, что никаких радикальных изменений во внешности она не делала. Я не вижу следов серьезных вмешательств пластических хирургов. Однако, работа очень квалифицированных косметологов очевидна", - комментировал внешность звезды хирург Сергей Гришай.

Стоит отметить, пользователи с удовольствием кинулись комментировать архивное фото Лорак:

"Где ее родинки" - "после восстановления фотографии их не видно"

"Боже, какая красивая!😍😍"

"Красотка❤️"

"Она на ангела похожа❤️"

Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".

Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".

Также Politeka писала, что уставшая Ани Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".