Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего супруга Ани Лорак, впечатлила эффектной внешностью на новых фото

Как выяснили пользователи сети, новой возлюбленной Мурата стала визажист из Киева по имени Лилия. Многие фанаты Ани Лорак уверены, что Лилия очень похожа на певицу, и сам Мурат выбрал девушку, подсознательно сравнивая ее со своей бывшей женой, передает Politeka.net.

Девушка регулярно делится с подписчиками в Instagram яркими кадрами с отдыха и работы. На одном из последних снимков девушка позирует в удлиненной оранжевой футболке без штанов, демонстрируя во всей красе длинные стройные ноги. Сам Мурат обязательно оставляет лайк под каждым фото украинской красавицы.

На другом фото избранница Мурата блеснула фигурой в темно-синих джинсах в обтяжку и черной рубашке, завязанной под грудью.

"Чувствую любовь Вселенной 🌈🦋🌼", — романтично подписала снимок Лилия.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после громкого скандала и публикации доказательств разгульной жизни мужчины (тогда Мурат был замечен в своем ночном клубе за утехами с разными молодыми девушками).

После развода каждый обзавелся новой парой. Ани Лорак начала отношения с молодым продюсером Егором Глебом, хотя уже несколкьо месяцев не публикует совместные фото. А вот Мурат лишь недавно засветился с молодой избранницей Лилией.

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