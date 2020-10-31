Скандальний російський співак Микола Басков стривожив шанувальників, показавши обличчя після різкого схуднення

Фотографію знаменитість опублікував у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Казкового Halloween 2020», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Басков позує поблизу від камери. Як можна помітити, замість обвислих щік з'явилися окреслені вилиці і западини. На це звернули увагу його шанувальники.

» Як Девід Бекхем", "пожежа вид" « "ого, які вилиці", "зовсім інший став«, "ангел або демон",» я побачила Девіда Бекхема в його кращі роки«,» Я не впізнаю вас в гримі😊«,» ого, які очі«, " мені одній тут привидівся Том Круз?", "як принц з фільму про Шрека»," мені здається, що Ви Микола тут на марення Пітта схожі", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що російський виконавець Микола Басков стривожив фанатів

"Всім прекрасної неділі 💥а я в дорогу ✈ ️" » - написав артист.

При цьому він виклав фото, на якому зображений, сидячи в літаку.

"Пристрасть до наживи тебе до добра не доведе...😂 😂 😂 ♥ ️ ",- прокоментував знімок Ігор Ніколаєв, і додав: «люблячи».

Фолловери Баскова стривожилися, що він виглядає сумним.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»

Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?"

Також Politeka писала, що біда у Баскова: невтішний артист вразив одкровенням, «Царство Небесне тобі…»