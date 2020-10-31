Скандальний російський співак Микола Басков стривожив шанувальників, показавши обличчя після різкого схуднення
Фотографію знаменитість опублікував у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.
"Казкового Halloween 2020», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографії Басков позує поблизу від камери. Як можна помітити, замість обвислих щік з'явилися окреслені вилиці і западини. На це звернули увагу його шанувальники.
» Як Девід Бекхем", "пожежа вид" « "ого, які вилиці", "зовсім інший став«, "ангел або демон",» я побачила Девіда Бекхема в його кращі роки«,» Я не впізнаю вас в гримі😊«,» ого, які очі«, " мені одній тут привидівся Том Круз?", "як принц з фільму про Шрека»," мені здається, що Ви Микола тут на марення Пітта схожі", - пишуть користувачі Мережі.
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До цього ми розповідали, що російський виконавець Микола Басков стривожив фанатів
"Всім прекрасної неділі 💥а я в дорогу ✈ ️" » - написав артист.
При цьому він виклав фото, на якому зображений, сидячи в літаку.
"Пристрасть до наживи тебе до добра не доведе...😂 😂 😂 ♥ ️ ",- прокоментував знімок Ігор Ніколаєв, і додав: «люблячи».
Фолловери Баскова стривожилися, що він виглядає сумним.
Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»
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