Известный российский исполнитель Николай Басков встревожил фанатов

Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм артист показал фотографию, которая озадачила многих.

«Всем прекрасного воскресенья 💥а я в путь ✈️», - написал артист.

При этом он выложил фото, на котором запечатлен, сидя в самолете.

«Страсть к наживе тебя до добра не доведёт...😂😂😂♥️», - прокомментировал снимок Игорь Николаев, и добавил: «Любя».

Фолловеры Баскова встревожились, что он выглядит грустным.

«Грустные глаза», «Печальный какой-то», «А глаза грустные!», «Счастливого пути! У вас глаза грустные очень», «Грустный», «Николай, чего такие грустные глаза», - пишут в комментариях.

В то же время другие похвалили Баскова за отличную форму и молодой вид после похудения.

«Шикарный мужчина», «Скинул вес и превратился в юношу», «Вау! Какой мен!👍», «Николай, почем нынче молодильные яблоки?», - расщедрились на комплименты поклонники певца.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая»

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