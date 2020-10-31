Скандальный российский певец Николай Басков встревожил поклонников, показав лицо после резкого похудения
Фотографию знаменитость опубликовал у себя на странице в Instagram, передает Politeka.
«Сказочного Halloween 2020», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Басков позирует вблизи от камеры. Как можно заметить, вместо обвисших щек появились очерченные скулы и впадины. На это обратили внимание его поклонники.
«Как Дэвид Бекхэм», «пожар вид», «ого, какие скулы», «совсем другой стал», «ангел или демон», «Я увидела Дэвида Бекхэма в его лучшие годы», «Я не узнаю вас в гриме😊», «ого, какие глаза», «Мне одной тут привиделся Том Круз?», «как принц из фильма про Шрека», «мне кажется, что вы Николай тут на Бред Питта похожи», - пишут пользователи сети.
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До этого мы рассказывали, что российский исполнитель Николай Басков встревожил фанатов
«Всем прекрасного воскресенья 💥а я в путь ✈️», - написал артист.
При этом он выложил фото, на котором запечатлен, сидя в самолете.
«Страсть к наживе тебя до добра не доведёт...😂😂😂♥️», - прокомментировал снимок Игорь Николаев, и добавил: «Любя».
Фолловеры Баскова встревожились, что он выглядит грустным.
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