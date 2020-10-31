Скандальный российский певец Николай Басков встревожил поклонников, показав лицо после резкого похудения

Фотографию знаменитость опубликовал у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Сказочного Halloween 2020», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Басков позирует вблизи от камеры. Как можно заметить, вместо обвисших щек появились очерченные скулы и впадины. На это обратили внимание его поклонники.

«Как Дэвид Бекхэм», «пожар вид», «ого, какие скулы», «совсем другой стал», «ангел или демон», «Я увидела Дэвида Бекхэма в его лучшие годы», «Я не узнаю вас в гриме😊», «ого, какие глаза», «Мне одной тут привиделся Том Круз?», «как принц из фильма про Шрека», «мне кажется, что вы Николай тут на Бред Питта похожи», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что российский исполнитель Николай Басков встревожил фанатов

«Всем прекрасного воскресенья 💥а я в путь ✈️», - написал артист.

При этом он выложил фото, на котором запечатлен, сидя в самолете.

«Страсть к наживе тебя до добра не доведёт...😂😂😂♥️», - прокомментировал снимок Игорь Николаев, и добавил: «Любя».

Фолловеры Баскова встревожились, что он выглядит грустным.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая»

Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании: "Может всё-таки да?"

Также Politeka писала, что беда у Баскова: безутешный артист поразил откровением, «Царствие небесное тебе…»