Зірка Playboy і легенда Голлівуду Памела Андерсон вразила розкішними формами, позбувшись білизни

Знімок бал опублікований на сторінці знаменитості в Instagram, розповідає Politeka.

"Плаття менше...не фанат Хеллоуїна. Давайте поговоримо завтра", - йдеться в повідомленні.

На знімку Андерсон позує в одних штанях без білизни, невдало прикривши розкішні принади рукою.

"Це була така класна стрілянина. Ти просто вбиваєш простих смертних«, " бачу цю картинку – Siri, відтвори I put a spell on you. Пем, ти будеш красивою навіть через сотню-другу років" « " ось так виглядають досконалі зірки. Елегантні в будь-якому віці", - пишуть її шанувальники.

Варто нагадати, що спокуслива Памела Андерсон досить часто радує шанувальників спогадами зі своєї бурхливої молодості.

Не так давно Памела Андерсон, яка в цьому році відсвяткувала 53-річчя, опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, вип'ятивши свої груди назовні.

На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в сторону, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.

Нагадавши, невгамовна Памела Андерсон розсунула ноги в крихітних трусиках

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон в обтягуючому купальнику нагадала, чим спокушає чоловіків

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон задерла ніжки, засвітивши найцікавіше