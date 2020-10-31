Зірка Playboy і легенда Голлівуду Памела Андерсон вразила розкішними формами, позбувшись білизни
Знімок бал опублікований на сторінці знаменитості в Instagram, розповідає Politeka.
"Плаття менше...не фанат Хеллоуїна. Давайте поговоримо завтра", - йдеться в повідомленні.
На знімку Андерсон позує в одних штанях без білизни, невдало прикривши розкішні принади рукою.
"Це була така класна стрілянина. Ти просто вбиваєш простих смертних«, " бачу цю картинку – Siri, відтвори I put a spell on you. Пем, ти будеш красивою навіть через сотню-другу років" « " ось так виглядають досконалі зірки. Елегантні в будь-якому віці", - пишуть її шанувальники.
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Варто нагадати, що спокуслива Памела Андерсон досить часто радує шанувальників спогадами зі своєї бурхливої молодості.
Не так давно Памела Андерсон, яка в цьому році відсвяткувала 53-річчя, опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, вип'ятивши свої груди назовні.
На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в сторону, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.
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