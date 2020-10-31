Звезда Playboy и легенда Голливуда Памела Андерсон впечатлила роскошными формами, избавившись от белья

Снимок бал опубликован на странице знаменитости в Instagram, рассказывает Politeka.

«Платье меньше…не фанат Хэллоуина. Давайте поговорим завтра», - говорится в сообщении.

На снимке Андерсон позирует в одних штанах без белья, неудачно прикрыв роскошные прелести рукой.

«Это была такая классная стрельба флюидами. Ты просто убиваешь простых смертных», «вижу эту картинку – Siri, воспроизведи I put a spell on you. Пем, ты будешь красивой даже через сотню-другую лет», «вот так выглядят совершенные звезды. Элегантны в любом возрасте», - пишут ее поклонники.

Стоить напомнить, что соблазнительная Памела Андерсон довольно часто радует поклонников воспоминаниями со своей бурной молодости.

Не так давно Памела Андерсон, которая в этом году отпраздновала 53-летие, опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме, выпятив свою грудь наружу.

На актрисе также были солнцезащитные очки, она смотрит в сторону, волосы распущены, а грудь, кажется, вот-вот выскользнет из костюма.

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