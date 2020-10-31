Легендарна модель і зірка бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила формами, обтягнувши їх облягаючим вбранням

Кадри були опубліковані в Instagram, розповідає Politeka.

"Буенос Діас!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує лежачи на ліжку, демонструючи бездоганні форми. У якийсь момент модель елегантно дефілює біля басейну, після чого згинається на камеру під час заняття йогою.

«Ти справжня принцесса», «у нас вже буенос ночес😪 з хелуіном тебе красуня», «сама досконалість», «це найгарячіше, що я бачила сьогодні», «вау, як солодко виглядає. Що я тільки що побачив», «справжня красуня», - пишуть її шанувальники.

Як ми писали до цього, модель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася фігурою в Лавандовій сукні

"Лаванда", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує перед дзеркалом в Лавандовій сукні, ефектно демонструючи фігуру в різних позах.

На іншій фотографії красуня позує, спершись об стіну і заглядаючи в кадр. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".