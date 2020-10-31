Легендарная модель и звезда бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила формами, обтянув их облегающим нарядом

Кадры были опубликованы в Instagram, рассказывает Politeka.

«Буэнос диас!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует лежа на кровати, демонстрируя безупречные формы. В какой-то момент модель элегантно дефилирует у бассейна, после чего изгибается на камеру во время занятия йогой.

«Ты настоящая принцесса», «у нас уже буенос ночес😪 с хелуином тебя красотка», «само совершенство», «это самое горячее, что я видела сегодня», «вау, как сладко выглядит. Что я только что увидел», «настоящая красотка», - пишут ее поклонники.

Как мы писали до этого, модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в лавандовом платье

«Лаванда», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует перед зеркалом в лавандовом платье, эффектно демонстрируя фигуру в разных позах.

На другой фотографии красотка позирует, облокотившись об стену и заглядывая в кадр. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".