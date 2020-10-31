Легендарная модель и звезда бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила формами, обтянув их облегающим нарядом
Кадры были опубликованы в Instagram, рассказывает Politeka.
«Буэнос диас!» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует лежа на кровати, демонстрируя безупречные формы. В какой-то момент модель элегантно дефилирует у бассейна, после чего изгибается на камеру во время занятия йогой.
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«Ты настоящая принцесса», «у нас уже буенос ночес😪 с хелуином тебя красотка», «само совершенство», «это самое горячее, что я видела сегодня», «вау, как сладко выглядит. Что я только что увидел», «настоящая красотка», - пишут ее поклонники.
Как мы писали до этого, модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в лавандовом платье
«Лаванда», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует перед зеркалом в лавандовом платье, эффектно демонстрируя фигуру в разных позах.
На другой фотографии красотка позирует, облокотившись об стену и заглядывая в кадр. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".
Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".