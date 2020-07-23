Известная модель Алессандра Амбросио, которая была одним из главных ангелов Victoria’s Secret, сверкнула красотой во время отдыха

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фото с пляжа, передает Politeka.net. 39-летняя красотка была одета в бикини синего цвета. Маленькие кусочки ткани едва прикрывали ее идеальную фигуру. Женщина использовала для фотосессии разноцветную ткань, благодаря чему ее фото получились сногсшибательными.

Стоит отметить, что Амбросио зажгла на пляже. Она смеялась, танцевала на песке и принимала соблазнительные позы.

«Радужные краски. Рискуйте. Расправьте крылья. Верьте в сказки. Не бойтесь думать о ваших самых больших мечтах!», - подписала серию фото звезда.

Выглядела модель очень горячо, что естественно оценили и ее поклонники. За несколько часов ее фото собрало почти 60 тысяч лайков.

«Супер», «Любовь в воздухе», «Ты как гром среди ясного неба», «Люблю тебя, королева!», «Ты прекрасна ночью», «Настолько совершенна», «очень мило», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио позировала топлес на велосипеде. Модель сняла часть купальника, оставив лишь трусики. Благодаря этому перед поклонниками открылся невероятно красивый вид на идеальную фигуру знаменитости.

Напомним, что Аллесандра Амбросио в экстремальном мини повыгибалась на камеру: от вида захватывает дух.

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио сверкнула своими персиками на отдыхе: "Потрясающая".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио поиграла со своими «мячиками» у всех на виду: с такой не заснешь.