Известная модель Алессандра Амбросио, которая была ангел Victoria’s Secret, показала себя и задала важный вопрос

На фото девушка позировала только в трусиках и полотенце на голове. Красотка прикрыла руками свою грудь, чтобы ничего не засветить. В руках Алессандра держала шлангу с водой, с которой развлекалась и позировала для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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If you had the option to choose to go anywhere in the world right now, would it be to “somewhere” or to “someone”? Shot in #losangeles #california by @badboi

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"Если бы у вас была возможность выбрать отправится в любую точку мира прямо сейчас, было бы это "где-то" или к "кому-то"?", - задала вопрос девушка.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хе-хе, безусловно, где-то", "Так горячо, но как заголовок относится к картинке", "Эта девушка в огне", "Богиня", "Произведение искусства", "Шедевр", "Я знаю, ты любишь ее, ты должен это видеть. Это самый соблазнительный человек, которого я когда-либо видел",  "Вы должны быть более сознательными, сейчас гуляет вирус, а вы забираете мое последнее дыхание".

Ранее мы сообщали, что 39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, впечатлила формами на пляже.

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TGIF 🏆‼️💫

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Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в синем бикини на завязочках. Модель играла в пляжный волейбол и застыла на снимке в момент прыжка. 

Напомним, звездный ангел Victoria’s Secret в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже

А еще Politeka писала, что раздетый ангел Victoria’s Secret сверкнула своими персиками на отдыхе

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда Victoria’s Secret поиграла со своими «мячиками» у всех на виду