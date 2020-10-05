Популярная модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в лавандовом платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Лаванда», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует перед зеркалом в лавандовом платье, эффектно демонстрируя фигуру в разных позах.

На другой фотографии красотка позирует, облокотившись об стену и заглядывая в кадр. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фантастическая», «ты так круто выглядишь», «божественные формы. И платье крутое», «очень мило выглядишь», «лучшая», «идеальная женщина», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой.

Звезда постоянно публикует в своем Инстаграм фото, завораживая невероятной красотой. В этот раз красотка решила побаловать поклонников не только своим нежным снимком, но и фотографией с дочерью.

На первом фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".