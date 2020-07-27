Такой наряд ей к лицу

Известная модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, похвасталась идеальным телом в бикини

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка опубликовала соблазнительное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимке Алессандра Амбросио позирует в бассейне, погрузившись в воду по самые трусики. Судя по всему, она уже успела поплавать, потому что кожа блестит влагой, а мокрый купальник практически не скрывает пикантных деталей. Модель смотрит прямо на солнце, прикрив глаза ладонями.

"Я тебя вижу. Твоя коричневая кожа сияет на солнце.

У тебя волосы зачесаны назад...", - подписала фото Амбросио.

Пользователи социальной сети оценили пикантный кадр от Алессандры Амбросио и оставили много комплиментов под записью:

"Поцелованная солнцем"; "Сексуальная"; "Ух ты, детка, это очень сексуально!"; "Я вижу настоящего Ангела с красивым зеленым бикини здесь 💚"; "Слишком красиво и великолепно"; "Вау очень красивая. Какая замечательная фигура🔥👌❤️💋"; "Как вы поддерживаете свое тело. Вот это да. Цените усилия, которые вы предпринимаете, чтобы сохранить его здоровым"; "Богиня, потрясающая фигура и очень красивая девушка".

Напомним, звездный ангел Victoria’s Secret в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже.

А еще Politeka писала, что раздетый ангел Victoria’s Secret сверкнула своими персиками на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда Victoria’s Secret поиграла со своими «мячиками» у всех на виду.