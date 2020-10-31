Популярна українська співачка Світлана Лобода вразила розкішною фігурою, примірявши відверте міні
Знімок знаменитість опублікувала в Instagram, розповідає Politeka.
"Прикрась мене", - коротко сказано в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографіях Лобода позує в зухвалому міні-сукні, яке ефектно підкреслює її й без того ідеальні ноги. Крім того, образ знаменитість доповнила за допомогою зачіски, клатча та укладки.
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«Ну тримайтеся», «неймовірно красива», «просто супер», «дуже жарко», «красуня», «ти сам ідеал», «хороша, чортівка», «яка ж ви офігенна», «а очі дуже сумні. Ми вас любимо», «шикарна. Я просто не уявляю, як можна бути настільки чудовою», - пишуть її шанувальники.
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На фото Світлана позувала в чорному купальнику, а образ доповнила стильною прикрасою на шиї. Лобода дивилася прямо в об'єктив камери, хвалилася пишним бюстом. На другому кадрі співачка зробила селфі, ставши напівбоком. Красуня залишила волосся розпущеним, роблячи кадр більш цікавим.
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