Продюсер Нателла Крапивина откровенно рассказала об отношениях и конфликтах с певицей Светланой Лободой

Как пишет Politeka.net, их со звездой связывают десять лет дружбы и совместной работы. В программе "Осторожно, Собчак" она призналась, что однажды слаженный тандем чуть не развалился.

"Мы поссорились очень сильно и были на грани разрыва. Причина в том, что мы перестали находить взаимопонимание в творчестве", - вспомнила Нателла Крапивина. - "Допустим, вы проделали огромную работу: провели концерт, не спали четыре дня. Ты дохлый едешь домой, подъезжаешь, паркуешься — звонок. И она такая: "Я тебе говорила, что нужно было сделать вот так". И ты: "К черту, я больше так не могу!".

Продюсер объяснила, что Светлана Лобода по своей натуре - гиперперфекционист, стремится сделать все идеально и беспокоится из-за каждой неприятности. Кроме того, певица - настоящий деспот и очень требовательна в исполнении задач. По словам Нателлы, многие годы именно она "задавала тон" в сотрудничестве, однако в какой-то момент звезда заупрямилась и перестала к ней прислушиваться.

"Для меня это определенная болезнь, какая-то деформация. У меня такого нет", - отметила Нателла. - "Еще когда мы жили в Киеве, это было одно: он очень маленький, комфортный... А когда я переехала в Москву, у меня жизнь разделилась на до и после".

После ссоры Светлана сама пошла на примирение и приложила много усилий, чтобы вернуть доверие подруги. Артистка встретилась с продюсером в ресторане и сумела наладить теплые отношения.

Напомним, продюсер впервые раскрыла правду о романе Лободы с Линдеманном, у Собчак аж челюсть отвисла: "В этом не было..."

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

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