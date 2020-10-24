Известная певица Светлана Лобода побаловала своих многочисленных поклонников новыми откровенными снимками

Больше всег на свете знаменитость обожает шокировать публику. Иногда она делает это, публикуя откровенные фото, порой сумасшедшими выходками подогревает слухи о своих любовных романах, пишет Politeka.

Так и сегодня Светлана разместила на своей странице в Инстаграм новую порцию смелых кадров, на которых она на фоне тропических пальм, пляжа и моря показывает все изгибы своего изумительного тела.

На девушке – короткие светлые шорты и бежевый купальник, подчеркивающий высокий, упругий бюст, довершают образ знаменитости шляпка и модные солнцезащитные очки.

"такое настроение у меня сегодня🔥🤩 потому что я так люблю солнце☀️", – подписала пост певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 24 Окт 2020 в 1:32 PDT

Фанаты моментально отреагировали на новые снимки. Всего за час они поставили более 33 тысяч лайков, а в комментариях "искупали" Лободу в комплиментах.

"Ты с утра поднимаешь не только настроение 😍😍😍 Красавица ❤️❤️❤️❤️ Лю тя❤️❤️❤️💋💋 😍😍😍 Светик! Дорогая!! Хорошей "красочной! Субботы!! "Солнечного! Настроения!! Позитива" на весь день!!🔥🔥🔥..... Красивая😘 😍😍😍💙💙💙 На Мальдивах такааааая красота 😍, но ваши фильтры всё портят 🌴 Это на каком острове такая красота? Супер 🎉🌹🌹🌹🌹", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала, как проводит отдых. Звезда в этот раз показалась в черном купальнике, а образ дополнила украшениями на шее. Волосы у Светланы были распущенными и растрепанные ветром. Певица смотрела в объектив камеры, хвастаясь идеальной фигурой. Красотка, как можно заметить по пальмам, отправилась в отпуск.

Напомним, роскошная Лобода подразнила видами в платье с экстремальным разрезом

А еще Politeka писала, что Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело

А еще Politeka сообщала, что красотка-сестра Лободы игриво оголилась и показала, как балует себя по утрам