Популярная украинская певица Светлана Лобода подразнила поклонников, нарядившись в узкие шорты
Кадры знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.
Так, красотка запечатлена во время прогулки на яхте. На Лободе можно заметить узкие шорты и крохотный купальник. В какой-то момент певица наклоняется, явно засветив лишнее на камеру.
Однако Лобода быстро поняла свою ошибку, повернув голову в кадр и сделав удивленное лицо.
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Также певица поделилась снимком, где она прогуливается все в том же наряде, но уже по суше. Поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадры в Stories.
Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода показала безупречную фигуру, нарядившись в крохотное бикини
«Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца 🌞 Загар или 👉 благородная бледность? )) Что выбираете вы?» - говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Лобода позирует в крохотном черном бикини, которое эффектно подчеркивает ее и без того точеную фигуру. Как можно заметить, загар у певицы просто невероятный.
Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».
Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".
Также Politeka писала, как выглядит помолвочное кольцо Светланы Лободы за $1,5 млн.