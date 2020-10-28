Известная певица Светлана Лобода показала, как отдыхает на курорте

На фото Светлана позировала в черном купальнике, а образ дополнила стильным украшением на шее. Лобода смотрела прямо в объектив камеры, хвасталась пышным бюстом. На втором кадре певица сделала селфи, став полубоком. Красотка оставила волосы распущенными, делая кадр более интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт певицы в социальных сетях.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры опубликовала Лобода в сторис, но так и хочется в конце подписать: "Так выглядит рай, какой идеальный закат".

Сообщалось, что популярная отечественная певица Светлана Лобода похвалилась стройными ноогами в латексном наряде.

Артистка подчеркнула тонкую талию толстым пояском, радуя фигурой фанатов. Красавица еще дополнила образ рубахой, под которой можно увидеть клетчатый топик.

Мы писали, что известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила поклонников, показав идеальную красоту в гримерке.

«Мы снова вернулись в график и я просто кайфую от этого! Три концерта за неделю, впереди съемки большой рекламы и нового клипа, а главное - новые встречи с Вами!! Что ещё артисту нужно для счастья... » - говорится в сообщении.

Напомним, игривая Лобода в узких шортах нагнулась перед камерой, засветив лишнее

А еще Politeka сообщала, что Лобода на фоне пальм дала полюбоваться роскошным бюстом

Также Politeka писала, что продюсер не сдержала эмоций после ссоры с деспотичной Лободой



