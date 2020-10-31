Популярная украинская певица Светлана Лобода впечатлила роскошной фигурой, примеряв откровенное мини
Снимок знаменитость опубликовала в Instagram, рассказывает Politeka.
«Разукрась меня», - коротко сказано в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Лобода позирует в дерзком мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальные ноги. Кроме того, образ знаменитость дополнила при помощи прически, клатча и укладки.
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«Ну держитесь», «невероятно красивая», «просто супер», «очень жарко», «красотка», «ты сам идеал», «хороша, чертовка», «какая же вы офигенная», «а глаза очень печальные. Мы вас любим», «шикарная. Я просто не представляю, как можно быть настолько великолепной», - пишут ее поклонники.
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На фото Светлана позировала в черном купальнике, а образ дополнила стильным украшением на шее. Лобода смотрела прямо в объектив камеры, хвасталась пышным бюстом. На втором кадре певица сделала селфи, став полубоком. Красотка оставила волосы распущенными, делая кадр более интересным.
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