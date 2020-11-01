Зірки проекту "Квартал 95" Євген Кошовий і Юрій Ткач похвалилися результатом походу в ліс на " тихе полювання»

Знімок був опублікований на сторінці Ткача В Instagram, розповідає Politeka.

"По гриби ходили...тим, хто був попереду нас - дай вам, гриб, здоров'я. А ви лазили по лісі з порожніми козубами?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії з грибами в руках позують Євген Кошовий, Юрій Ткач з дружиною, Володимир Шумко, а також інші зірки.

"Президента з вами не вистачає", "звичайно лазили», «зате добре провели час в компанії і на свіжому повітрі", " хлопець в зеленій куртці – Куди я потрапив?", "хах, це вогонь", - пишуть шанувальники знаменитості.

До цього ми розповідали, що зірка студії» Квартал 95 " Юрій Ткач здивував несподіваним перевтіленням

Юрій Ткач зображений в малиновій міні сукні з масивними прикрасами і чорними рукавами в сіточку. При цьому на голові у нього пишний перуку з темними кучеряшками.

"В образі кого тут Юрчик? Дізналися?",- запитують у користувачів мережі.

Звернемо увагу, що деякі відповіді, швидше за все, могли розчарувати тих, хто створював образ.

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