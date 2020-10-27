Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил неожиданным перевоплощением
Впечатляющие кадры появились на странице «Квартала 95» в Интаграм, сообщает Politeka.net.
Юрий Ткач запечатлен в малиновом мини платье с массивными украшениями и черными рукавами в сеточку. При этом на голове у него пышный парик с темными кучеряшками.
«В образе кого тут Юрчик? Узнали?», - спрашивают у пользователей Сети.
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Отметим, некоторые ответы, скорее всего, могли разочаровать тех, кто создавал образ.
«Он наверное в образе NK , но похож на Лолиту, которая решила себе сделать кудряшки», «Идиота», «Либо Настя, либо Лолита», «Маруф!», «В образе Бузовой, но без коньков», «Лолита», «Юрчик Каменских», - пишут в комментариях.
На самом же деле Юрий Ткач пародировал украинскую пеевтцу Настю Каменских в шоу «Маскарад».
На этот раз в противостояние вступили два поколения шоу-бизнеса: команда ПТП: Потап, Наталья Могилевская и Юрий Ткач против команды MONATIK: MONATIK, MARUV и Влад Яма.
Напомним, подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео.
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