Українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", вразила перетворенням
Знімки були опубліковані на фан-сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.
"Щасливого Хелловіна", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії можна помітити Кравченко і Кошмал, яка зіграла роль Женьки. Обидві вони позують з яскравим макіяжем і нарядах, посміхаючись при цьому на камеру.
"Вау, як постройнели. Валя, просто покращали«, " що-небудь хороше перейняли б, дурніше свята не придумали...", "красуні", " люблю цю серію. Особливо як співала Женя", " готика рулить! Ви просто супер" « "обожнюю цю серію, люблю переглядати ☺ ❤ ️" « " супер виглядаєте. Дуже красиві. Ви просто ідеальні на знімку", - пишуть її шанувальники.
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Як ми писали до цього, Тетяна Кравченко, актриса з популярного серіалу "Свати", зустрілася з відомим російським коміком
На ньому Тетяна Кравченко зображена в обнімку з куплетистом Миколою Бандуріним, які прославився завдяки шоу "Криве дзеркало". Гуморист із задоволеною посмішкою притиснувся скронею до щоки своєї колеги, сидячи на диванчику в телевізійній студії.
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