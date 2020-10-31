Украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», впечатлила преображением

Снимки были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram, передает Politeka.

«Счастливого Хеллоуина», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии можно заметить Кравченко и Кошмал, которая сыграла роль Женьки. Обе они позируют с ярким макияжем и нарядах, улыбаясь при этом на камеру.

«Вау, как постройнели. Валя, просто похорошели», «что-нибудь хорошее переняли бы,глупее праздника не придумали...», «красотки», «люблю эту серию. Особенно как пела Женя», «готика рулит! Вы просто супер», «Обожаю эту серию, люблю пересматривать 😍❤️», «супер выглядите. Очень красивые. Вы просто идеальные на снимке», - пишут ее поклонники.

Как мы писали до этого, Татьяна Кравченко, актриса из популярного сериала "Сваты", повстречалась с известным российским комиком

На нем Татьяна Кравченко запечатлена в обнимку с куплетистом Николаем Бандуриным, которые прославился благодаря шоу "Кривое зеркало". Юморист с довольной улыбкой прижался виском к щеке своей коллеги, сидя на диванчике в телевизионной студии.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».