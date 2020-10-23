Татьяна Кравченко, актриса из популярного сериала "Сваты", повстречалась с известным российским комиком

Как сообщает Politeka.net, cовместное фото звезд появилось в социальной сети "Инстаграм". На нем Татьяна Кравченко запечатлена в обнимку с куплетистом Николаем Бандуриным, которые прославился благодаря шоу "Кривое зеркало". Юморист с довольной улыбкой прижался виском к щеке своей коллеги, сидя на диванчике в телевизионной студии.

Исполнительница роли Валюхи из "Сватов" нарядилась в строгом стиле: элегантное серое платье в клеточку, очки в блестящей оправе и скромная прическа с волосами, собранными на затылке. Николай Бандурин пришел в нежно-голубом пуловере и джинсах.

"С Николаем Бандуриным 🙏🏼❤️ Вот эта встреча)) 😋", - отмечается в описании к фото.

Пользователи социальной сети обрадовались такому звездному тандему и поделились своими эмоциями в комментариях:

"Сладкая парочка!!! 😃👍 Спасибо Вам за то, что вы радуете нас !!!😊"; "Я представляю какая веселуха будет, если с вами рядом находится 😊👏❤️"; "Какая Вы здесь красивая"; "А попробовать выступить дуэтом!? Спасибо за то что вы есть🌹👏❤️❤️"; "Какие хорошие и любимые! Вот прям сестра и брат! 👍💋😍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣"; "Какие вы классные, люблю вас 👏"; "Таня.с этими волосиками просто отлично!!! Минус 15. Моя девочка!!!)))"; "И что они дуэтом делать будут?".

Как известно Татьяна Кравченко хорошо общается и со своими коллегами по сериалу "Сваты", в частности, с Федором Добронравовым. Однако у последнего - большая семья и регулярные съемки, поэтому на частые встречи у актеров времени не хватает.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

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